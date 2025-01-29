Bolu Kartalkaya yangınında kim suçlu? Herkes suçu birbirine atarken şu hainlerin yaptığına bakın!

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangın sonrası ise hala tartışmalar devam ediyor. Öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge Programında Bolu'daki yangın faciasına dair merak edilen soruları yanıtladı.

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Bakan Ersoy 'Bolu Belediyesi oteli ihbar etmeliydi. İtfaiye raporunu Bolu İtfaiyesi verir' açıklamasında bulundu.

Birkaç gün önce işletmeye 'itfaiye raporu' hazırladığı ortaya çıkan Bolu Belediyesi'nin Başkanı CHP'li Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında kendisini aklamaya çalıştı. "Belediye burada eksiklikleri tespit etmiş, onlar da size yangın uygunluk belgesi talebimi geri çekiyorum dedikten sonra siz bu durumu neden Kültür Bakanlığına ve savcılığa bildirmediniz?" sorusuna yanıt veren Özcan, "Böyle bir hüküm yok. Önüme günde binlerce belge geliyor. Haberim olsa bildirirdim" dedi. Özcan, "Yangın tedbirleri yeterli görülmüyorsa başvuru geri çekildi diye itfaiye orada durur mu, kimseyi uyarması gerekmez miydi?" sorusuna da "Bildirilebilir miydi? Bilmiyorum." sözleriyle kaçamak cevap verdi.

Tabi Tanju Özcan'ın açıklamaları bunlar ile sınırlı değil. Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalarda hafızalardan silinmedi. Bunla sınırlı değil en son CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yapmış olduğu "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" açıklamasına Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sert tepki gösterdi.

Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu. MHP lideri Devet Bahçeli grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Bahçeli Kartalkaya yangın faciasına ilişkin "Valilikten belediye ve ilgili bakanlığa kadar vebali olan hesabını versin" dedi. Bahçeli CHP'ye de "Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir" diye seslendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak dalga geçen ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hayatını kaybedenlerle ilgili suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Süphelilerin kimliği tespit edildi ve zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Tunç, "Acılı ailelerin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." paylaşımında bulundu.