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İstanbul Barosu: Hakkın kullanımına ceza verilemez

İstanbul Barosu: Hakkın kullanımına ceza verilemez

İstanbul Barosu; Av. Fırat Epözdemir ile menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na soruşturma açılması ve son olarak gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından "hukuk güvenliğine" dair açıklama yayımladı. Baro, bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceğinin, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlendiğini hatırlattı.

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İstanbul Barosu, gazeteciler Seda Selek, Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, vatandaşların artık "Sabaha karşı kapım çalınır mı?" endişesiyle yaşadığını söyledi.

Son dönemdeki tutuklama, soruşturma ve gözaltı kararlarına tepki gösteren baronun açıklaması şöyle:

"Üç Günlük Bilanço... Baromuz yönetim kurulu üyesi Av. Fırat Epözdemir, kesinleşmiş takipsizlik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca delil üretilerek tutuklanmıştır.

Menajer Ayşe Barım, on iki yıl önceki görüşmeleri gerekçe gösterilerek 'hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanmıştır. Gezi protestoları, on iki yıl sonra sanatçılar üzerinden topluma korku salmak amacıyla suçlamalara dayanak yapılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise olağan siyasi beyanlar gerekçe gösterilerek jet hızıyla soruşturmalar açılmaktadır.

'HABER VERME GÖREVİ ANAYASAL KORUMA ALTINDADIR'

İstanbul Barosu, insan haklarını ve hukuku savunduğu için yargılanmaktadır. Bir hakkın kullanımına ceza verilemeyeceği Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Haber verme hakkını kullanan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştır. Toplumun haber alma hakkı, gazetecinin haber verme hak ve görevi anayasal koruma altındadır.

Hukukçular, gazeteciler ve siyasetçiler hukuksuz soruşturmalarla susturulmaya çalışılırken binlerce yurttaş da artık "Sabaha karşı kapım çalınır mı?" endişesiyle yaşamaktadır.

Ülkemiz, hukuksuzluk ve keyfiliğin karanlığına gömülmüş durumdadır. Hukuk güvenliğinin tesisi için meslek onuruna sahip hâkim ve savcıları göreve çağırıyor; yargı mensuplarını Anayasa'ya ve yasalara uymaya davet ediyoruz."

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