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Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın

Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı 3 bin 100 lirayı aştı. Yatırımcı son rakamları araştırıyor. İşte altın piyasası...

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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 176 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından  3 bin 174 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 750 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 760 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

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