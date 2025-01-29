Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, dün akşam Mersin'de silahlı saldırıya uğradı. Türk hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz aylarda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, DEM Parti'nin İmralı sürecini yürüten heyette bulunan isimlerden olan Ahmet Türk, torun acısıyla sarsıldı.

HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi D-400 karayolunda bulunan Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi.

İddiaya göre, bir mekanda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında birbirlerini takip eden iki gruptan 9 kişi köprü altında silahla kavga çıkardı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tane silah ele geçirdi.