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MSB askerlik yerlerini açıkladı

MSB askerlik yerlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Şubat celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini duyurdu. e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden sorgulama yapılabilecek. Mayıs, Ağustos ve Kasım celpleri için başvuru süreçleri ise devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Şubat celbi kapsamında silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik yerlerini duyurdu. Sınıflandırma işlemleri, dış müdahaleye kapalı özel yazılım aracılığıyla, sınıflandırma kurulu huzurunda tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlülerin e-Devlet Kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden sorgulama yapabileceği belirtildi.

ASKERLİK TERCİH SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

MSB’nin takvimine göre, Mayıs 2025 celbi için başvuru süresi 28 Şubat 2025’e, Ağustos celbi için 31 Mayıs 2025’e, Kasım celbi için ise 31 Ağustos 2025’e kadar devam edecek.

MSB
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