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Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi

Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, "Meksika Körfezi" ismini haritalar uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini açıkladı.

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Google Haritalar'ın X hesabından, Trump'ın Meksika Körfezi ve Denali Dağı için yaptığı isim değişikliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılarak, söz konusu değişiklik talimatına uyulacağı ve Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyuruldu.

Değişikliklerin ABD'deki Coğrafi İsimler Sistemi üzerinde yapılacak güncellemenin ardından uygulamaya koyulacağı kaydedilen açıklamada, ABD'deki kullanıcıların yeni isimleri, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtildi.

Alaska'daki Denali Dağı, eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından 2015'te, daha önce eski ABD Başkanı William McKinley'nin adına atfen kullanılan "Mount McKinley" isminden yerli halk tarafından kullanılan Denali olarak değiştirilmişti.

Trump, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan ve "Denali" olarak adlandırılan dağa, eski ismi "McKinley" adını vereceğini açıklamıştı.

"Amerika Körfezi" tartışması

İlk olarak 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini gündeme getiren Trump, 20 Ocak'ta yemin törenindeki konuşmasında da "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" ifadesini tekrarlamıştı.

Trump, aynı gün Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

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