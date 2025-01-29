BIST 10.145
DOLAR 35,77
EURO 37,27
ALTIN 3.177,95
HABER /  SPOR

Eyüpspor ayrılığı resmen duyurdu

Eyüpspor ayrılığı resmen duyurdu

ikas Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da hava kirliliğinin sebebi trafik! En temiz ve en kirli havaya sahip ilçelere bakın, işte hava kirliliği haritası
İstanbul'da hava kirliliğinin sebebi trafik! En temiz ve en kirli havaya sahip ilçelere bakın, işte hava kirliliği haritası
Tapu sahipleri dikkat! Bu şartı karşılamayanın mirası elden gidebilir
Tapu sahipleri dikkat! Bu şartı karşılamayanın mirası elden gidebilir
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yapay zeka DeepSeek kripto piyasasını fena salladı
Yapay zeka DeepSeek kripto piyasasını fena salladı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MSB askerlik yerlerini açıkladı
MSB askerlik yerlerini açıkladı
Naci Görür'ü çileden çıkaran beton firması reklamı: 'Densizlik' deyip dava açacağını söyledi
Naci Görür'ü çileden çıkaran beton firması reklamı: 'Densizlik' deyip dava açacağını söyledi
Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi
Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi
Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi