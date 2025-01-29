Müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişiye soruşturma
Sosyal medyada canlı yayında müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya platformunda canlı yayın yapan "Anka" isimli kullanıcının müstehcen konuşmaları sırasında, okunan ezanla ilgili alay içerikli ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, şüpheli hakkında "müstehcenlik", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.