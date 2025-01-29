Fas, Türkiye ile silah işbirliğini derinleştiriyor

Fas, ordusunu modernize etmek amacıyla Türkiye ile savunma işbirliğini genişletiyor. Fas heyetinin ASELSAN ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ortak araştırma merkezleri kurulması ve bazı kritik savunma sistemlerinin Fas’ta üretilmesi konusu da gündeme geldi.

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Fas, askeri cephaneliğini modernize etmek ve savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Türkiye ile silah işbirliğini derinleştirdi.

Rabat, kısa süre önce Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi Aselsan’dan bir heyeti ağırlayarak yerel silah üretimi ve savunma teknolojileri alanında olası iş birliklerini görüştü.

İş birliğinin özellikle elektronik sistemler, akıllı çözümler ve insansız hava platformları üzerine odaklanması planlanıyor. Bu ortaklık, Faslı teknik uzmanlar için yeni iş fırsatları da yaratacak.

Ayrıca, iki tarafın Fas krallığının deniz savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan yeni bir muharebe yönetim sistemi alımı konusunda da görüşmeler yaptığı bildirildi.

Bu genişletilmiş silah iş birliği tamamen uygulamaya konduğunda, Fas’ın silah tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve rekabetçi bir ulusal savunma sanayisi kurmasına yardımcı olabilir.

TÜRK SAVUNMA SİSTEMLERİNİN ÖNDE GELEN MÜŞTERİLERİNDEN BİRİ

Fas, Türk savunma sistemlerinin önemli bir müşterisi haline geldi ve daha önce Bayraktar TB2 taarruzi insansız hava araçları (SİHA) ve Cobra II zırhlı araçlarını satın aldı.

Kasım 2024’te Fas, Türkiye’den Akinci insansız hava araçlarını (İHA) satın alma planlarını duyurdu ve ilk teslimatların önümüzdeki ay yapılması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Aselsan’ın Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri’ne Koral elektronik harp sistemini sağlamak için 50,7 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Gelişmiş Türk silahları ve savunma teknolojileriyle donanan Fas, artan güvenlik tehditleri karşısında bölgesel güç olma yolunda ilerliyor.