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İYİ Parti'den istifa etmişti! Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu, rozeti bugün takıyor

İYİ Parti'den istifa etmişti! Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu, rozeti bugün takıyor

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın bugün AK Parti rozeti takması bekleniyor.

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İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın, AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre AK Parti'nin grup toplantısında, Karaman ile birlikte bazı belediye başkanlarına da rozet takılacağı öğrenildi.

Karaman'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısının 270’e çıkacağı belirtilirken; Meclis'te şu anda 15 bağımsız milletvekili bulunuyor. 

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