Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Vadeye göre en uygun taşıt kredileri belli oldu
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri araba hayali kuranlara umut oldu. Gözler bir yandan bütün kredilerde olduğu gibi taşıt kredilerine de çevrildi. Bankalara bakıldığında otomobil kredisi faizlerinde sınırlı da olsa düşüler yaşanıyor.
Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerine bakıldığında sınırlı da olsa gerileme yaşanıyor. Özellikle vadeye göre faiz oranlarında da değişiklikler ve farklı ödeme tabloları dikkat çekiyor.
250 BİN TL KREDİ /12 AY GERİ ÖDEME
Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre 12 ay vade ile en düşük taşıt kredisi ING Bank tarafından %3,74 ile sunuluyor.
250 bin TL kredi için;
-Aylık taksit: 27 bin 987 TL
-Toplam geri ödeme: 337 bin 422 TL
250 BİN TL KREDİ /24 AY GERİ ÖDEME
24 ay vade ile en uygun araç kredisi Akbank tarafından %3,70 ile sunuluyor.
250 bin TL kredi için;
-Aylık taksit: 17 bin 784 TL
-Toplam geri ödeme: 428 bin 399 TL