Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kartalkaya faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında itfaiye raporunun sümen altı edildiğini ve soruşturmada gözaltı sayısının 28'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Kimin sorumluluğu, ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI

"Sözlerimin başında yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kardeşimizin her birine bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının çocuk olması yürek yangınımızı daha da artırmıştır. Onlarda bize iç yarası gönül kırgınlığı kaldı. Bir günlük milli yas ilan ettik. Milletimiz acıyı yüreğinde hissetti. Edepten nasibini almayan kimi kendini bilmezler dışında 85 milyon her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

MUHALEFETE TEPKİ

Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı.

Yangını, günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye özen gösterdik. Bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Çıkıp bir nedamet cümlesi kurmak yerine telaşla sağa sola bühtan etmeyi sürdürdüler. Kusura bakmayın, fırsatçılığa, yüzsüzlüğe pabuç bırakmayız. Milletimizin acılarının üzerinde arsızca tepinilmesine 'eyvallah' demeyiz. Ülkemiz muhalefeti adına büyük bir teessürle takip ettiğimiz bu durum nedeniyle duruşumuzu bozmadık. Yangının haberi bize ulaşır ulaşmaz devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılmasını sağladık. İTÜ'den farklı branşlarda 7 öğretim üyesi ile 1 idare hukuku profesörünün yer aldığı 8 kişilik heyet kuruldu.

"GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ"

Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında Grand Kartal Oteli sahibin işletme müdürü belediye yetkililerinin olduğu 19 kişi tutuklandı. Otelin yangın algılıma sisteminin çalışır vaziyette olmadığı, iş yerinde acil durum ekiplerinin bulunmadığı yangın söndürme sistemlerinin yetersiz kaldığı acil çıkış kapılarının ihtiyaca cevap verecek şekilde olmadığı tespit edilmiştir. Belediye başkanı koltuğunda otuıran şahsın 'İtfaiye müdürü korkmuştur.' diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. En küçük şüphe izi kalmadan, ince detayına kadar facianın araştırılmasını ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir.

"İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK"

Kimse sorumluluktan kaçamaz, adalet tecelli edecek. Kimin sorumluluğu, eksiği ve ihmali varsa tekmili birden hesap sorulması için gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Bizim uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. Cazgırlıkla kimse sorumluluktan kaçamaz.

"KİMSE VATANDAŞLARIMIN HAYATI ÜZERİNDE KUMAR OYNAYAMAZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin kürsüsünden bugün şu çağrıyı tüm samimiyetimle yapıyorum; kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak nerede eksik, sorun, açık varsa gidermek hususunda kararlılığımızı perçinleyerek sürdüreceğiz. Ey muhalefet daha bir sene önce Beşiktaş'ta 29 işçimiz can verdi zerre kadar umursamadınız. İzmir'de iki gencimiz elektrik akımına kapılarak can verdi görmezden geldiniz. İstanbul'da su dolu çukura düşen 5 yaşındaki yavrumuz göz göre gitti. Sizin iş bilmezliğinizden ötürü her gün büyükşehirlerin göbeğinde otobüsler yanıyor çıkıp nedamet cümlesi kurmayı kibrinize yediremiyorsunuz.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine şimdiden gösterdi bile. Turpların büyükleri heybede. Bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Durumlarını iyi biliyorlar. Para kulelerinin daha birçok yolsuzluğun neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor."

Ayrıntılar gelecek...