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Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun yargı çıkışı hakkında konuşan Tunç, "Sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda, yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı çıkışı hakkında "16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan Tunç, gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 

"POLEMİKTEN HOŞLANAN BİR KİŞİLİK VAR KARŞIMIZDA"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı çıkışı hakkında konuşan Tunç, "İmamoğlu, sürekli polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda, yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var." dedi.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ İLE YAPILAN BİR SORUŞTURMA DEĞİL"

Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, gözaltına alınan 3 gazeteci hakkında "Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur. Gazetecilik faaliyeti ile yapılan bir soruşturma değildir. Siz de gazetecisiniz, Bir kişiyle telefon bağlantısını ifşa eder misiniz?" 

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