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Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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İddiaya göre Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tetkik yapılmadan takılan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

Bunun üzerine Gündoğan'ın yanındaki arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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