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AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi

AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi

 İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılan ve rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Kürşad Zorlu, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

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8 Ocak'ta İyi Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Kürşad Zorlu,  AK Parti'ye katıldı. Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan Kongresi'nde taktı. 

Zorlu, bugünkü AK Parti grup toplantısı öncesinde kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Zorlu şunları kaydetti:

"Benim için de önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Aracılığınızla sadece şunu  söylemek istiyorum; Türk milletinin bir evladı olarak, Anadolu'nun bir evladı olarak polemik kültürü ve siyasetinin hep dışında kaldım. Bundan sonra da öyle olacak.

"Yalan ve siyaset kültürünün bir parçası olmayacağım"

Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan, bana oy veren vatandaşlarımızın, vicdanlı vatandaşlarımızın eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum hepsinin başımın üstünde yeri var ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için çözüm üretme ve icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de çalışmaya devam edeceğim."

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