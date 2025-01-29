Turkcell'in 'T.Life' uygulaması, HR Brilliance'ta altın ödül kazandı

Turkcell'in geliştirdiği, çalışan deneyimini tek bir platformda buluşturan 'T.Life' uygulaması, Londra merkezli HR Brilliance'tan ödülle döndü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, insan kaynakları (İK) alanında uluslararası bir başarıya imza attı.

Tamamı Turkcell tarafından geliştirilen ve kurum çalışanlarının, tüm İK süreçlerini tek bir platform üzerinden gerçekleştirip onay süreçlerini takip edebildikleri T.Life uygulaması, Londra merkezli HR Brilliance Ödülleri'nde 'İK'da İnovatif Teknoloji Kullanımı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, uluslararası arenada önemli bir organizasyonda kazandıkları ödül nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İK alanında pek çok yeniliğe imza attıklarını kaydeden Durdu, 'T.Life da bu yeniliklere çok çarpıcı bir örnek. Pek çok modülün yer aldığı T.Life'ı, uçtan uca düşünülmüş bir çalışan deneyimi sunmak için sürekli olarak geliştirip güncelliyoruz. Uygulamanın böyle önemli bir ödülle taçlandırılmış olması, bizler için de büyük gurur vesilesi oldu.' ifadelerini kullandı.

Durdu, 'İnsana yatırımın, ülkemizin yarınlarına yatırım olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeye ve nitelikli insan kaynağımızla, 'Türkiye Yüzyılını Dijitalin Yüzyılı' yapma yolculuğumuza devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.