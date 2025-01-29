Sigortam.net'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçimine ilişkin öneriler

Sigortam.net, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçesi seçerken tasarruf yapmanın yollarına ilişkin önerilerde bulundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSS primlerini bütçeye uygun hale getirmek ve ihtiyaçlara en uygun poliçeyi seçmek için birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.

TSS poliçelerinde hastane ağı, primleri doğrudan etkiliyor. Daha geniş bir hastane ağı yerine, sık kullanılan veya yaşanılan bölgeye yakın hastaneleri kapsayan bir poliçe tercih edildiğinde daha düşük prim ödemek mümkün oluyor. A-plus hastaneleri içeren poliçelerin ise daha yüksek primlerle sunulduğu belirtiliyor.

Ayakta tedavi haklarının da primler üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Standart TSS poliçelerinde genellikle 8-10 ayakta tedavi hakkı sunulurken, daha az doktor muayenesine ihtiyaç duyan sigortalılar, 4-6 ayakta tedavi hakkı içeren poliçeleri tercih ederek maliyetleri azaltabiliyor.

Büyük sağlık giderlerini karşılamak isteyenler için ise yalnızca yatarak tedavi teminatı içeren poliçeler ekonomik bir alternatif sunuyor. Bu tür poliçelerde muayene masrafları sigortalı tarafından karşılanırken, prim tutarları daha düşük seviyelerde tutulabiliyor.

Özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve devlet memurları, TSS primlerinin yüzde 15'ini vergi iadesi olarak geri alabiliyor. Bu uygulama, sağlık sigortasını daha uygun fiyatlarla yaptırma imkanı sağlıyor.

Aile poliçesi tercih edildiğinde ise bireysel poliçelere kıyasla daha avantajlı fiyatlar sunuluyor. Anne, baba ve çocukları kapsayan bu tür poliçeler, toplam prim maliyetini düşürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

- Kampanyalar ve ödeme kolaylıkları takip edilmeli

Sağlık sigortasıyla kasko gibi farklı sigortaların kombine edilmesi de fiyat avantajı oluşturabiliyor. Sigorta şirketlerinin dönemsel kampanyalarının takip edilmesi, indirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılıyor.

Sigortam.net, poliçe alımında vade farksız taksit seçenekleri sunuyor. Ayrıca, uzman sigorta danışmanlarından destek alınarak ihtiyaçlara en uygun poliçenin seçilmesi öneriliyor.