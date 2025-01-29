BIST 10.140
DOLAR 35,78
EURO 37,26
ALTIN 3.172,69
HABER /  GÜNCEL

Sigortam.net'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçimine ilişkin öneriler

Sigortam.net'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçimine ilişkin öneriler

Sigortam.net, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) poliçesi seçerken tasarruf yapmanın yollarına ilişkin önerilerde bulundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSS primlerini bütçeye uygun hale getirmek ve ihtiyaçlara en uygun poliçeyi seçmek için birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.

TSS poliçelerinde hastane ağı, primleri doğrudan etkiliyor. Daha geniş bir hastane ağı yerine, sık kullanılan veya yaşanılan bölgeye yakın hastaneleri kapsayan bir poliçe tercih edildiğinde daha düşük prim ödemek mümkün oluyor. A-plus hastaneleri içeren poliçelerin ise daha yüksek primlerle sunulduğu belirtiliyor.

Ayakta tedavi haklarının da primler üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Standart TSS poliçelerinde genellikle 8-10 ayakta tedavi hakkı sunulurken, daha az doktor muayenesine ihtiyaç duyan sigortalılar, 4-6 ayakta tedavi hakkı içeren poliçeleri tercih ederek maliyetleri azaltabiliyor.

Büyük sağlık giderlerini karşılamak isteyenler için ise yalnızca yatarak tedavi teminatı içeren poliçeler ekonomik bir alternatif sunuyor. Bu tür poliçelerde muayene masrafları sigortalı tarafından karşılanırken, prim tutarları daha düşük seviyelerde tutulabiliyor.

Özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve devlet memurları, TSS primlerinin yüzde 15'ini vergi iadesi olarak geri alabiliyor. Bu uygulama, sağlık sigortasını daha uygun fiyatlarla yaptırma imkanı sağlıyor.

Aile poliçesi tercih edildiğinde ise bireysel poliçelere kıyasla daha avantajlı fiyatlar sunuluyor. Anne, baba ve çocukları kapsayan bu tür poliçeler, toplam prim maliyetini düşürerek aile bütçesine katkı sağlıyor.

- Kampanyalar ve ödeme kolaylıkları takip edilmeli

Sağlık sigortasıyla kasko gibi farklı sigortaların kombine edilmesi de fiyat avantajı oluşturabiliyor. Sigorta şirketlerinin dönemsel kampanyalarının takip edilmesi, indirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılıyor.

Sigortam.net, poliçe alımında vade farksız taksit seçenekleri sunuyor. Ayrıca, uzman sigorta danışmanlarından destek alınarak ihtiyaçlara en uygun poliçenin seçilmesi öneriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi
AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'
Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı
Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı
ABD Donanması'ndan Çinli yapay zeka modeli DeepSeek talimatı
ABD Donanması'ndan Çinli yapay zeka modeli DeepSeek talimatı
Dehşet! Bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü
Dehşet! Bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü
Hileli gıda listesi büyüyor! Pidede sakatat, zeytinyağında tohum yağı
Hileli gıda listesi büyüyor! Pidede sakatat, zeytinyağında tohum yağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kartalkaya faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi: Kimin sorumluluğu varsa hesap verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Kartalkaya faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi: Kimin sorumluluğu varsa hesap verecek
Fas, Türkiye ile silah işbirliğini derinleştiriyor
Fas, Türkiye ile silah işbirliğini derinleştiriyor
Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil
Portakal'a bir tepki de eski mesai arkadaşı Küçükkaya'dan: Kimsenin haddi değil
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu, rozeti bugün takıyor
İYİ Parti'den istifa etmişti! Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu, rozeti bugün takıyor
Müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişiye soruşturma
Müstehcen konuşmalar yaparak ezan hakkında alaylı ifadeler kullanan kişiye soruşturma
Eyüpspor ayrılığı resmen duyurdu
Eyüpspor ayrılığı resmen duyurdu