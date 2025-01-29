İran: Trump'tan müzakerelere ilişkin mesaj almadık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’tan nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili herhangi bir mesaj almadıklarını açıkladı. Erakçi, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’den somut bir teklif veya geri dönüş almadıklarını belirterek, "Şu ana kadar Trump’tan müzakerelerin yeniden başlamasına dair hiçbir belirgin mesaj almadık" ifadelerini kullandı.

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İran Öğrenci Haber Ajansına (SNN) göre Erakçi, kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin soruları cevapladı. Erakçi, "Hiçbir belirgin mesaj tarafımıza ulaşmamıştır" dedi. Avrupa ülkeleri ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erakçi, şunları ifade etti:

"ABD'ye olan güven sorunu devam ediyor. Biz daha önce anlaşmaya vardık ve uyguladık fakat onlar ihlal ettiler. Bu güvensizlik sadece güzel sözlerle ortadan kalkmayacaktır. Pratik ve net siyasi yaklaşımı görmemiz lazım. O zaman biz de konuyla ilgili karar verebiliriz."

ABD BÖLGEDE SUNTA KURMA ÇABASI

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın ABD'ye karşı düşmanlık beslemediğini vurguladı ve adil bir şekilde müzakere yapmaya hazır olduklarını belirtti. Hacıbabayi, "ABD'ye karşı bir düşmanlığımız yok. Bir savaş söz konusu değil, ancak ABD’nin bölgedeki sulta kurma çabaları devam ediyor" dedi.

İranlı yetkili, ABD ile adaletli olma şartıyla müzakere yapabileceklerini belirtti.

İRAN'IN NÜKLER PROGRAMININ SINIRLAMASI

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan 5+1 grubu arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Bu anlaşma, İran’ın nükleer programını sınırlamayı amaçlayan tarihi bir diplomatik adım olarak kabul ediliyordu.



ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024’teki Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşerek, nükleer müzakerelere başlama aşamasında olduklarını duyurmuştu.



Cenevre'de 13 Ocak'ta, İran ile Almanya, İngiltere ve Fransa arasında 3. tur görüşmeler gerçekleştirilmişti.