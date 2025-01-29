BIST 10.131
DOLAR 35,77
EURO 37,24
ALTIN 3.173,35
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın Twente maçının kamp kadrosu belli oldu! Cher Ndour neden yok?

Beşiktaş'ın Twente maçının kamp kadrosu belli oldu! Cher Ndour neden yok?

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Hollanda'nın Twente ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Abone ol

Cher Ndour'un yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları sebebiyle yer almadığı kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Udokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı'dan Halk TV'ye Barış Pehlivan şoku: Hiçbir yanlış taraf yok
Fatih Altaylı'dan Halk TV'ye Barış Pehlivan şoku: Hiçbir yanlış taraf yok
Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Fatih Karagümrük, Serginho'yu transfer etti
Fatih Karagümrük, Serginho'yu transfer etti
Gururumuz Alperen Şengün NBA'de 4 bin sayı barajını aştı
Gururumuz Alperen Şengün NBA'de 4 bin sayı barajını aştı
Turkcell'in 'T.Life' uygulaması, HR Brilliance'ta altın ödül kazandı
Turkcell'in 'T.Life' uygulaması, HR Brilliance'ta altın ödül kazandı
İran: Trump'tan müzakerelere ilişkin mesaj almadık
İran: Trump'tan müzakerelere ilişkin mesaj almadık
Sigortam.net'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçimine ilişkin öneriler
Sigortam.net'ten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası seçimine ilişkin öneriler
AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi
AK Parti'ye katılmıştı! Kürşad Zorlu eleştirilere yanıt verdi
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert sözler! 'Polemikten hoşlanan bir kişilik var karşımızda'
Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı
Serum sonrası ölüm iddiası! İnceleme başlatıldı
ABD Donanması'ndan Çinli yapay zeka modeli DeepSeek talimatı
ABD Donanması'ndan Çinli yapay zeka modeli DeepSeek talimatı
Dehşet! Bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü
Dehşet! Bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü