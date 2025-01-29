Fatih Altaylı'dan Halk TV'ye Barış Pehlivan şoku: Hiçbir yanlış taraf yok

Barış Pehlivan'ın bilirkişiyi ifşa edip onunla yaptığı görüşmeyi izinsiz Halk TV'de yayınlamasıyla ilgili Fatih Ataylı, "Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasında hiçbir yanlış taraf yok." dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Gazetecilerin gözaltına alınması medya dünyasını ikiye böldü. Muhalif gazetecilerden bazıları, Pehlivan'ı gazetecilik açısından eleştirince tartışma başladı.

"Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasında hiçbir yanlış taraf yok"

Portakal'ın, Pehlivan'ı eleştirdiği konuşmanın ardından benzen bir çıkış Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, kendi YouTube kanalında gözaltıyla ilgili olarak "Barış Pehlivan’a soruşturma açılmasında hiçbir yanlış taraf yok. Herhangi birinin sesini bilgisi ve izni dışında kaydedip yayınlamak yasal olarak doğru olmayan bir iş. O yüzden bu kişinin 'kardeşim bana haber vermedin benden izin almadın bu röportajı yayınlayamazsın' diye şikayetçi olma hakkı var. Bu yüzden Pehlivan'ın şikayet edilmesi arkasından da bu şikayetle ilgili ifadeye çağrılmasında hiçbir anormallik yok." ifadelerini kullandı.

Görüşmeyi izni dışında Halk TV'de yayınlamıştı

Halk TV programcısı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan Satılmış Büyükcanayakın ile görüşmüştü. Daha sonra Büyükcanayakın ile yapılan görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından pazartesi günü itibarıyla soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alınmıştı.