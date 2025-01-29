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Naci Görür'den "densizlik" yorumu: Beton firmasının reklamı çileden çıkardı

Naci Görür'den "densizlik" yorumu: Beton firmasının reklamı çileden çıkardı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de bir beton firmasına "Densizlik" diyerek ateş püskürdü. Görür, firma reklamında kendisinin ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözlerine yer verilmesi üzerine yasal yollara başvuracağını açıkladı.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de bir beton firmasına ait olan reklama tepki gösterdi. Firma, Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili sözleri reklam panolarına astırdı.

"DENSİZLİK"

Görür, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak yasal yollara başvuracağını dile getirdi.

Afişte kendisinin söylemediği sözler olduğunu dile getiren Görür, tepki göstererek "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle." dedi.

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