Ülker, 4Ülker GO Ahead' markasıyla kuru yemiş ve meyve bar pazarına giriş yaptı

Ülker, 'Ülker GO Ahead' markasıyla tahıl, kuru yemiş ve meyve bar kategorisinde yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şeker ilavesiz, koruyucusuz ve renklendiricisiz olarak üretilen yüksek lifli "Kırmızı Meyveli ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar", "Portakallı ve Bitter Çikolatalı Kuru Yemiş Bar", "Kuru Yemişli ve Bitter Çikolatalı Meyve Bar", "Bitter Çikolatalı ve Yer Fıstıklı Yüzde 20 Proteinli Bar" ile "Çilekli ve Kakaolu Meyve Tatlısı" çeşitleri raflardaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, dünya genelinde fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı ön planda tutan "bütünsel iyilik" eğiliminin özellikle 2020'den itibaren hızla yayıldığını belirtti.

Bu doğrultuda Türkiye'de de tahıl, kuru yemiş ve meyve barlara olan ilginin arttığını aktaran Buyurgan, Nielsen Perakende Panel 2024 verilerine atıfta bulunarak Türkiye'deki tahıl, kuru yemiş ve meyve bar pazarının hem ciro hem de tonaj bazında büyüdüğünü bildirdi.

Buyurgan, 2024'te tüketimin yüzde 26,7 büyüyerek 5 bin 580 tona, cironun ise yüzde 108 artışla 2,9 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"Tüketici beklentilerine uygun ürünler geliştiriyoruz"

Pazarın gelecek dönemde de büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Buyurgan, "Bütünsel iyilik trendine uygun ilk adımlarını Ülker Altınbaşak, Ülker Everwell, Ülker Dido Şeker İlavesiz, Ülker 9 Kat Şekersiz, Ülker Pastil, Ülker Çikolata Şeker ilavesiz markalarıyla attık. Tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum için, özellikle kuru yemiş ve meyve bar segmentine Ülker Go Ahead markasıyla yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Buyurgan, Ipsos Hane Halkı Paneli verilerine göre geçen yıl Türkiye'de en fazla yeni ürün tanıtan markalar arasında olduklarını belirterek, "Gıda sektörü, hızla değişen yaşam tarzlarına uyum sağlamak zorunda ve bu noktada inovasyon, tüketiciye hem lezzetli hem de pratik seçenekler sunmanın anahtarı haline geliyor. Ülker'de değişen beklentiler ve yeni yaşam trendleriyle tüketicilerimiz için sürekli yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Yıldız Holding bünyesinde yer alan Sakız Şeker AR-GE merkezimizle birlikte toplam 3 AR-GE merkezine sahip tek gıda markasıyız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilk dokuz aylık dönemde 35 yeni ürünü piyasaya sunduklarını aktaran Buyurgan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene inovatif ürünlerimiz, sakız şeker kategorisi hariç, toplam iç piyasa ciromuzun yüzde 13'ünü oluşturdu. Son 5 yılda ise 220'nın üzerinde yeni ürünümüz raflardaki yerini aldı. Tüketici davranışlarındaki değişime uygun stratejilerle ürettiğimiz, her segmentten tüketiciye lezzetli bir deneyimin kapısını açan kuru yemiş ve meyve barlarla, bu kategorinin de en güçlü markası olmayı hedefliyoruz."