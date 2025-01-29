Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Maximin kararını yönetime iletti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetimden devre arasında ayrılacağı öne sürülen Allan Saint-Maximin'in takımda tutulmasını talep etti.

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Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin yabancı kontenjanında yer açabilmek için Fransız futbolcuyu devre arasında geri göndermeyi düşündüğü öne sürülmüştü.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Maximin'le yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının Maximin ile yaptığı görüşmeler sonucunda yönetimden oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Maximin'in Mourinho ile yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istediği kaydedildi.

Mourinho'nun bu talebi üzerine morali yükselen Saint-Maximin'in Göztepe maçının ikinci yarısındaki oyunuyla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli formayla 16 resmi maça çıkan Maximin, 3 kez gol sevinci yaşayıp, 3 asistlik skor katkısı verdi.