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Yılın ilk enflasyonu açıklanacak! Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon tahmini ne oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yılın ilk enflasyonu açıklanacak! Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon tahmini ne oldu?

 AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon yüzde 41,11

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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