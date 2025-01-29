Figen Yüksekdağ'ın kardeşi ölü bulundu

Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından evinde ölü bulunan Yüksekdağ’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ, mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Evinde yaşamını yitiren Saniye Yüksekdağ’dan üç gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Yüksekdağ’ın yaklaşık üç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Saniye Yüksekdağ’ın, yarın Ceyhan’da defnedileceği öğrenildi.