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Fahrettin Altun’dan Bakan Özdemir Göktaş ile görüşmesine ilişkin açıklama

Fahrettin Altun’dan Bakan Özdemir Göktaş ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşme ile ilgili, "Aile Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Altun, güçlü toplumun güçlü ailelerle mümkün olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile olan görüşmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Güçlü toplum, güçlü ailelerle mümkündür” anlayışıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla ilan edilen “Aile Yılı”na büyük önem veriyoruz.

Bu doğrultuda toplumumuzda farkındalığı artırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülecek her türlü faaliyete destek vermeye hazırız.

Bugün değerli Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyoruz. Güçlü ailelerle daha da güçlenecek ülkemizin “Aile Yılı” kutlu olsun.”

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