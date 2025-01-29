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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Hamas heyetini ile görüştü.

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Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Uzun süredir üzerinde diplomasi yürütülen Gazze ateşkesi nihayet sağlandı.

Kanın durması için Katar'ın Doha şehrindeki görüşmelerde, silahların susması için 3 aşamalı bir mutabakata varıldı.

Bu süreçte Türkiye'nin de büyük rolü vardı.

Hamas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti ile ateşkes masasına oturduğu bilgisi, tüm dünya basınında manşetlere çıktı.

HAMAS'TAN ATEŞKESİN ARDINDAN TÜRKİYE ZİYARETİ

Gazze'de ateşkesin ilk aşaması olan esir takası süreci devam ederken Hamas heyeti, anlaşmanın ardından ilk kez Türkiye'ye geldi.

Ankara'da gelen Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmeye eski Hamas Siyasi Lideri Halid Meşal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

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