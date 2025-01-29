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Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir

Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir

Dünya devi Real Madrid'in Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki genç kaleci için dünya devi Real Madrid'in radarına girdi.

Daha önce Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer eden Rela Madrid'in Arda'nın yanına bir Türk'ü daha transfer etmek istediği iddia edildi. 

ONURALP ÇEVİKKAN'LA İLGİNİYORLAR

İspanya basınından AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Thibaut Courtois'nın yerine uzun vadeli bir kaleci arayışında olduğu için Trabzonspor'dan 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan ile ilgileniyor.

10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Real Madrid'in 19 yaşındaki file bekçisi için bordo mavililere 10 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği yazıldı. 2023 yılında Altınordu'dan 700.000 bin euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'a transfer olan Onuralp Çevikkan'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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