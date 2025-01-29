Yunanistan'da donanma korkusu! Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?

Yunan medyası 2025 yılında Türkiye ile Ege denizinde kritik döneme girildiğini belirterek Türk Donanmasına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

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Yunanistan Ege'de Türkiye'uye karşı önlem alma çabası içine girdi. Yunan Gazetesi Pentagostagma’nın haberi Türkiye'nin Ege kıyılarında insansız deniz araçları yerleştirdiğini iddia etti.

Gazete ayrıca ''2025 yılı İlkbahar ve Yaz dönemlerinde bölgede yaşanması muhtemel bir kritik döneme girildiğini'' belirterek tedbir alınması gerektiğini duyurdu.

YUNANİSTAN'DA PANİK BAŞLADI

Kıyılarda İnsansız Deniz Aracı (USV) ile doldurduğunu belirterek Türkiye'nin Ege kıyılarında yeni bir taktik geliştirdiğini yazdı. Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında neler yapılabileceği konusunda Türkiye’nin plan hazırladığını iddia etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Dergisi’nin son sayısında ‘Proje ve Çalışma Faaliyetleri Alanında’’ İnsansız Deniz Aracı Komuta Grubu’nun kurulmasına Didim’de altyapı/ üstyapı ihtiyaç çalışmalarının devam ettiğini belirterek Yunanistan'ın önlem alması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE DENİZLERDE YENİ BİR STRATEJİ BELİRLİYOR

Buna ek olarak Türkiye’nin Ege kıyılarının yanı sıra Doğu Akdeniz’in diğer yerlerinde de insansız gemi araçlarının konuşlandırılması gerektiği kapıldı.

Gazete Ukrayna’nın savaştaki deneyimlerini kaydederek Türkiye’nin Aksaz’ın, Foça, Gölcük, Çanakkale Boğazı, Mersin ve Karadeniz’deki Ereğli bölgesinde altyapı oluşturacaklarını Ege’deki savaş stratejisinde büyük adımlar atmaya başladıklarını ifade etti.

''TÜRKİYE İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİZ?'

İnsansız gemi üreten ülkeler arasında Türkiye’nin çeşitli yatırımlar ile geliştiğine değinirken Aselsan’ın Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen MARLIN SİDA ile ARES Tersanesi’nde ULAQ SİDA'nın NATO tatbikatında göründüğünü ve başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

Donanma Gemilerini Yenileme

Yunanistan Türkiye’nin savunma sanayinde güçlenmesi ve olası bir çatışma halinde ''Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?'' Sorusuna ise Türk insansız gemilerine özel silah sistemlerinin olduğu bu nedenle Yunanlıların öncelikli olarak Kıyı Donanma gemilerini yenilemeleri gerektiğini vurguladı.

Özel Hava Kuvvetleri Oluşturulmalı

Yunan Deniz Kuvvetleri’nin Ege’de ağ merkezli işbirliği geliştirmesi gerektiği ek olarak ise Hellfire füzelerine sahip KİOWA helikopterinden oluşan özel bir hava kuvvetleri oluşturması gerektiğini ifade etti.

Türk İHA'larını Önleyici Teçhizat Hazırlığı

32 km menzile sahip yüksek hızlı donanma gemileri Spike NLOS füzeleri yerleştirmeleri ve Türk insansız gemilerinin Yunan askerleri tarafından önleyecek uygun teçhizat ve taşınabilir fırlatıcıların hazırlanması gerektiği belirtildi.

KAYNAK: HABER7