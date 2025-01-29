BIST 10.077
DOLAR 35,78
EURO 37,31
ALTIN 3.168,39
HABER /  EKONOMİ

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Abone ol

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Suveyş Körfezi'nde 8 milyon varilden oluştuğu tahmin edilen bir petrol sahasının keşfedildiği belirtildi.

İlk testlere göre sahada günlük 2 bin varilden fazla üretimin olabileceğine işaret edilen açıklamada, bölgede yeni kuyuları açma çalışmaların sürdürüleceğine dikkat çekildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Ekim 2024'te ülkede petrol arama çalışmaları için 57 şirketin faaliyet gösterdiğini söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Yunanistan'da donanma korkusu! Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?
Yunanistan'da donanma korkusu! Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?
Alex de Souza'dan çarpıcı iddialar: Biri bana anlatsa yalancı derdim
Alex de Souza'dan çarpıcı iddialar: Biri bana anlatsa yalancı derdim
İstanbul Valiliği duyurdu: 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kuruluyor
İstanbul Valiliği duyurdu: 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kuruluyor
Suat Toktaş, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklanma talebi
Suat Toktaş, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklanma talebi
Fahrettin Altun’dan Bakan Özdemir Göktaş ile görüşmesine ilişkin açıklama
Fahrettin Altun’dan Bakan Özdemir Göktaş ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
Anneannesinin canına kıymıştı! Abdüllatif Şener'in oğlu için istenen ceza belli oldu!
Anneannesinin canına kıymıştı! Abdüllatif Şener'in oğlu için istenen ceza belli oldu!
Hollanda'da, Kur'an ve din derslerinin denetlenmesine karşı toplanan 100 bin imza meclise sunuldu
Hollanda'da, Kur'an ve din derslerinin denetlenmesine karşı toplanan 100 bin imza meclise sunuldu
AJet Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak
AJet Bişkek uçuşlarına 24 Mart'ta başlayacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacak
Makam odasındaki eşyalar haczedildi! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den açıklama
Makam odasındaki eşyalar haczedildi! Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den açıklama