Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü var

Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Steinmeier 5 Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE KİLİT BİR ROLÜ VAR"

Alman yetkililer, Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü olduğunu ve son haftalarda Suriye'de yaşanan gelişmelerle Ankara'nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

ALMANYA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye'de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının önemli olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyor.

Suudi Arabistan ziyaretinin aslında Kasım 2024'de yapılmasının planladığı ancak Almanya'da koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bu ziyaretin ertelenmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Steinmeier'in ziyareti kapsamında Ürdün'de konuşlu Alman askerlerini de ziyaret edeceği kaydedildi.