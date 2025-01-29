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Denizli kan donduran olay! 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı

Denizli kan donduran olay! 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde pazar günü kaybolan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni, karşı komşusunun bahçesinde bir çuval içinde bulundu.

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Denizli Çivril'in Çarşı Mahallesi'ndeki evinden pazar günü komşusuna gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serpil Girgin'i (54) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Polis ekipleri, Girgin'in karşı komşusunun bahçesinde bir çuval fark etti.

İncelenen çuvalda kadının cansız bedeni bulundu. Evin sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Girgin'in cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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