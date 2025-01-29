BIST 10.077
DOLAR 35,79
EURO 37,33
ALTIN 3.173,55
HABER /  DÜNYA

Halkın yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor

Halkın yüzde 74'ü Netanyahu'ya güvenmiyor

İsrail'de yapılan bir anket, halkın yüzde 74'ünün Binyamin Netanyahu'ya güvenmediğini, siyasi partilere ve Meclise olan güvenin ise en düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu. Hükümette rüşvetin 'endişe verici' olduğu belirtildi.

Abone ol

Walla" haber sitesindeki habere göre, Hayfa Üniversitesi tarafından Aralık 2024'te halkın tüm kesimlerini kapsayan bir anket yapıldı.

Anketin sonuçlarına göre, İsraillilerin yüzde 74'ü Başbakan Netanyahu'ya güvenmezken, siyasi partilere ve Meclise güvenmeyenlerin oranı ise en düşük seviyelere gerileyerek yüzde 85 olarak kaydedildi.

İsraillilerin yüzde 70'i Başbakanlık Basın Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlara güvenmediğini, yüzde 65'i de Başsavcılığa güvenmediğini belirtti.

Halkın yüzde 55'i polis teşkilatına güvenmediğini söylerken, yüzde 47'si de kamu kurumlarından iyi hizmet almak için rüşvet vermeleri gerektiğini düşünüyor.

"HÜKÜMETİN TÜM DÜZEYLERİNDE RÜŞVET ENDİŞE VERİCİ HALDE YAYILDI"

Öte yandan Hayfa Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden anketi hazırlayan Eran Vigoda-Gadot ve Shlomo Mizrahi, "İsrail hükümetinin tüm düzeylerinde rüşvetin endişe verici halde yayıldığı" uyarısında bulundu.

İsrail toplumunun siyasi, hukuki ve kolluk sistemlerinde derin güven kaybı yaşadığına dikkati çeken araştırmacılar, bakanlıkların siyasileşmesinin güvensizliğin artmasına yol açtığını vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli kan donduran olay! 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı
Denizli kan donduran olay! 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Büyükekşi'ye kötü haber! TFF suç duyurusunda bulunacak
Büyükekşi'ye kötü haber! TFF suç duyurusunda bulunacak
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı geldi
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı geldi
Yunanistan'da 'Meteor' rahatsızlığı: Türkiye'ye satmayın!
Yunanistan'da 'Meteor' rahatsızlığı: Türkiye'ye satmayın!
İsrail'in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsrail'in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü var
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü var
Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir
Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir
Vali Gökmen Çiçek’ten tarihi söz: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz
Vali Gökmen Çiçek’ten tarihi söz: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım
Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması