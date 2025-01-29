Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, ayrılığı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.Abone ol
Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da ayrılık resmen gerçekleşti.
Sözleşmesi feshedildi
Sarı-kırmızılı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
İşte Galatasaray’ın o açıklaması:
“Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”