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Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, ayrılığı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

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Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da ayrılık resmen gerçekleşti.

Sözleşmesi feshedildi

Sarı-kırmızılı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hakim Ziyech ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte Galatasaray’ın o açıklaması:

“Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech’in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”

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