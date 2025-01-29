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Suriye'de Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye'de Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildiği bildirildi.

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Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla Zafer Konferansı düzenlendi.

Suriye Haber Ajansı'na göre konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

CUMHURBAŞKANI İLAN EDİLDİ

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

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