BIST 10.077
DOLAR 35,79
EURO 37,40
ALTIN 3.175,42
HABER /  SAĞLIK

Sessiz tehdit: B12 eksikliği

Sessiz tehdit: B12 eksikliği

Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez yapı taşlarından birini B12 vitamini oluşturuyor. Sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumundan kalp sağlığına kadar birçok hayati işlevde rol oynayan bu vitamin, eksikliğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Betül Mercan Çiftçi, B12 eksikliğinin belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Abone ol

B12 vitamini, vücudumuz için hayati öneme sahip. Sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynadığını belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Betül Mercan Çiftçi, DNA sentezinde de önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. “B12 vitamini eksikliği durumunda uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve ciltte solgunluk gibi şikayetler görülebilir.” diyen Dr. Betül Mercan Çiftçi, dilde acıma ve büyüme gibi belirtilerin de bu eksikliğe işaret edebileceğini söyledi.

KANSIZLIĞA VE KALP HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR
Eksikliğinde birçok hastalığa da davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Betül Mercan Çiftçi, “B12 eksikliği özellikle sinir sistemine zarar verir. Anemiye yol açarak kansızlık, homosistein artışına bağlı kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca B12 fazlalığı, gereksiz yüksek doz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak yüksek değerler altta yatan karaciğer hastalığı, siroz veya lösemi gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir.” dedi.

B12 TAKVİYESİ ŞART MI?
B12’nin doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunduğunu vurgulayan Dr. Betül Mercan Çiftçi, “Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12’den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir.” ifadelerini kullandı.

TANI VE TEDAVİDE İZLENECEK YOLLAR
Tahlil yapılmadan B12 tedavisine başlanmaması gerektiğini belirten Dr. Betül Mercan Çiftçi, “Hafif eksikliklerde yalnızca beslenme düzenlemesi yeterli olabilirken, orta düzeyde eksikliklerde ağızdan alınabilecek ilaçlar tercih edilir. Ciddi eksikliklerde ise enjeksiyon tedavisi gerekebilir. Her durumda tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre doktor tarafından yapılmalıdır. Özellikle B12 düzeyi düşüklüğü şikayetlerinde ilk adım, mutlaka tahlillerle doğru tanı koymaktır. Hastalar B12 düzeyine ilişkin herhangi bir şikâyeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalı. Erken teşhis, sinir sistemi ve genel sağlık açısından hayati önem taşır.” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı
ABD'de Washington yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
ABD'de Washington yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Hamas açıkladı: 110 Filistinli esir, yarın serbest
Hamas açıkladı: 110 Filistinli esir, yarın serbest
Okan Buruk'tan Ismail Jakobs açıklaması! Ajax maçında oynayacak mı?
Okan Buruk'tan Ismail Jakobs açıklaması! Ajax maçında oynayacak mı?
Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Hakim Ziyech ile yollarını ayırdı
TUSAŞ şehitlerinin isimleri projelerle yaşayacak: ZAHİDE, ATAKAN, CANBAZ
TUSAŞ şehitlerinin isimleri projelerle yaşayacak: ZAHİDE, ATAKAN, CANBAZ
Suriye'de Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
Suriye'de Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi