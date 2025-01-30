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Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı

Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Aralık'taki teşviki ve önerisi üzerine Suriye'de Yeni Hayat Partisi kuruluyor. Partinin sloganı ise "Barış ve refah İçin yeni bir başlangıç" oldu.

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MHP lideri Bahçeli'nin 24 Aralık'taki teşvik ve önerisiyle, Suriye'de önemli bir gelişme yaşanıyor.

Suriye'de kucaklayıcı olacağı söylenen Yeni Hayat Partisi'nin kurulma çalışmalarında sona gelindi.

Gazeteci Nagehan Alçı Lider Haber TV'de yayınlanan Haber Arena programında, Suriye'de kurulma aşamasında Yeni Hayat Partisinin logosunu ve anlamını açıkladı.

Partinin anlamı için Alçı, "Ülkenin her bir ferdine barış, adalet ve refahı müjdeleyen tüm farklılıkları zenginlik gören halkın ortak hedefleri doğrultusunda birleştiği yeni bir başlangıç yaratmayı amaçlayan anlayışı ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

Logoda ebabil kuşu, hilal, 3 yıldız ve zeytin dalı yer alıyor.

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