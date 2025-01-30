Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 25 Ocak'ta İsviçre'deki bir toplantıda 1915 olayları hakkında yaptığı açıklamalar ülkede tartışma yarattı.

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Paşinyan, Zürih'te İsviçre Ermeni toplumu temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda 1915 olaylarıyla ilgili "Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli, ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl algıladığımızı ve kimin üzerinden algıladığımızı anlamalıyız" dedi.

Paşinyan, Ermeni basınına yansıyan açıklamalarında "1939'da nasıl Ermeni Soykırımı gündemi yoktu da 1950'de Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı?" diye sordu.

Ermenistan Başbakanı ayrıca "Bu meseleleri konuşmalıyız. Bunlar, bu sorunları çözebilmek için anlamamız gereken temel meseleler. Tarihimizi ve kimliğimizi anlamalıyız" dedi.

Ermenilerle birlikte ABD ve Fransa gibi çeşitli ülkeler bu olayı "soykırım" olarak nitelendiriyor.