Garanti BBVA'dan 2024'te dudak uçuklatan kar

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin (Garanti BBVA) 2024'te net karı 92 milyar 178 milyon 886 bin lira oldu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti BBVA, 31 Aralık 2024 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. Banka'nın konsolide finansal tablolarına göre, Garanti BBVA yılı, 92 milyar 178 milyon 886 bin lira net karla tamamladı.

Bankanın aktif büyüklüğü

Bankanın aktif büyüklüğü 3 trilyon 2 milyar 579 milyon 379 bin lira seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 310 milyar 877 milyon 282 bin lira oldu.

Müşteri mevduat tabanı 2024'te yüzde 30,8 artırarak 2 trilyon 96 milyar 355 milyon 514 bin liraya çıkaran banka, fonlama kaynakları içinde müşteri mevduatlarının payını yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,2, özkaynak karlılığı yüzde 32,5 ve aktif karlılığı yüzde 3,5 olarak kaydedildi.