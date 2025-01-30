BIST 10.077
DOLAR 35,79
EURO 37,37
ALTIN 3.178,31
HABER /  GÜNCEL

Kartalkaya faciasında yeni detay! Çalışanlar otel sahibini böyle yalanladı

Kartalkaya faciasında yeni detay! Çalışanlar otel sahibini böyle yalanladı

Bolu Karatlkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangında ifade veren otel sahibi Halit Ergül'ün ifadeleri otel çalışanları tarafından bir bir yalanlandı. Otelde 24 saat boyunca güvenlik olduğunu söyleyen Ergül'ün ifadelerine çalışanlar 'Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik' dedi.

Abone ol

Kartalkaya'da acılı ailelerle dalga geçmişlerdi! Grubun yöneticisi tutuklandı
Kartalkaya'daki yangın faciasında 'otopark' detayı! 'Oradaki insanlar ölüme

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatının kaybetti. Onlarca cana mezar olan otelde çalışan yangının  4'üncü katındaki restoran bölümünde kahvaltılarda omlet ve yumurta pişirilen şov bölümü olarak adlandırılan yerden yangının başladığı tespit edildi. Elektrikler kesilene kadar kayıt almaya devam eden kameralara yansıyan görüntülerde, açık unutulan cihazlardan dumanların yükselmeye başladığı görüldü.

GÖZALTI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

İhmaller zincirinin yaşandığı otel yangınına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı. 

"24 SAAT GÜVENLİK VARDI" YALANI 

Patron Halit Ergül'ün "Otelde 24 saat güvenlik görevlileri bulunur, yangında ikaza basarlar" diye sorumlu gösterdiği güvenlik görevlisinin de gece çalışmadığı diğer çalışanların ifadeleriyle yalanlandı.


"SADECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR GÖREVLİ VARDI"

Ekmek ustası Mehmet Gündüz, "Ben olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelinde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soy ismini bilmiyorum" dedi.


"GECE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖRMEDİM"

Geceleri kahvaltı hazırlayan ustalardan Faysal Yaver de, "Otelde yangın için görevlendirilen diye bana tanıtılan kimse yoktur. Ben böyle birini bilmiyorum ancak bana gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi. 

Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Bunun dışında katlardan sorumlu herhangi bir görevli ben bilmiyorum. Bu resepsiyonda 2 kişi genel olarak hazırlanan yiyeceği alır giderdi. Ben otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 6 bin 100 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 6 bin 100 lira oldu
6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası
6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik
PKK'ya darbe üstüne darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte "Gürz-43" operasyonlarının detayları
PKK'ya darbe üstüne darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte "Gürz-43" operasyonlarının detayları
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli
Emekli maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak?
Emekli maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak?
Sessiz tehdit: B12 eksikliği
Sessiz tehdit: B12 eksikliği
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı