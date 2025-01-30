CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası

CHP lideri Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı belirleme açıklamaları sonrası kulislerde ön seçimde sandıktan İmamoğlu’nun çıkmasının çok yüksek ihtimal olduğu değerlendirmesi yapılırken Yavaş'ın ön seçime girmeyebileceği iddia ediliyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti üyelerinin katılımı ile yapılacak ön seçimle kısa süre içinde cumhurbaşkanı adayının belirleneceği yönündeki açıklamaları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde soğuk duş etkisi yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre CHP kulislerinde, Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin baskıları sonucunda cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme sürecini başlattığı belirtiliyor. Kamuoyu nezdinde ve anketlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın giderek ön plana çıkmaya başladığı, İmamoğlu’nun bu sebeple Yavaş’ı ekarte etmek için CHP’nin adayının şimdiden belirlenmesi yönünde bir süredir parti içinde yoğun kulis faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyordu.

Sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel

CHP kulislerinde, teşkilatlarda İmamoğlu’nun ağırlığının olduğu, bu sebeple üyelerin katılımı ile yapılacak ön seçimde sandıktan İmamoğlu’nun çıkmasının çok yüksek ihtimal olduğu değerlendirmesini yapılıyor.

Yavaş’ın da, ön seçimden İmamoğlu’nun çıkması ihtimalini dikkate alarak, yaşanan süreçten rahatsız olduğu dile getiriliyor. Ön seçim kararını doğru bulmayan Yavaş’ın üyeler bazında yapılacak ön seçime girmeyebileceği ifade ediliyor. CHP’de ayrıca en azından bu yıl için bir erken seçim ihtimali bulunmamasına rağmen, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının erkenden başlatılmasının parti içinde bölünmelere neden olacağı endişeleri de dile getiriliyor.