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Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor

Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 30 Ocak 2025 güncel benzin motorin (mazot) fiyatları...

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Akaryakıt​ fiyatları​, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri, fiyatlardaki bu değişimleri yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL​ (AVRUPA)
Motorin litre fiyatı: 46.29 TL/LT

Benzin litre fiyatı: 47.31 TL/LT

İSTANBUL​ (ANADOLU)
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL/LT

Benzin litre fiyatı: 47.20 TL/LT


ANKARA
Benzin litre fiyatı: 46.80 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.98 TL/LT

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 47.18 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 48.37 TL/LT

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