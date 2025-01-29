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"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

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"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, pek çok isim gündemde geliyor. ASAL araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Bakın ilk sırada kimin ismi var...

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

ASAL Araştırma'nın Ağustos 2024- Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı anketlerin ortalamasında ilk sırada yer alan isim belli oldu. 

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"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

Ankette "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. İşte anket sonuçları: 

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"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

Mansur Yavaş: %35,8

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"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar

Ekrem İmamoğlu: %22,7

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