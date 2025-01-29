"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu! Asal Araştırma'nın anketinde sürpriz sonuçlar
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, pek çok isim gündemde geliyor. ASAL araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Bakın ilk sırada kimin ismi var...
ASAL Araştırma'nın Ağustos 2024- Ocak 2025 tarihleri arasında yaptığı anketlerin ortalamasında ilk sırada yer alan isim belli oldu.
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Ankette "CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye soruldu. İşte anket sonuçları:
27
Mansur Yavaş: %35,8
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Ekrem İmamoğlu: %22,7
47