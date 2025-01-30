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'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı

Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suat Toktaş tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına karar verdi.

Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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