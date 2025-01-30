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Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak Perşembe günü Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek. Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret edecek.

Zafer Partisi lideri Özdağ, 21 Ocak’ta hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

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