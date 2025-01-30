BIST 10.118
DOLAR 35,78
EURO 37,31
ALTIN 3.192,18
HABER /  GÜNCEL

MTV ödemelerinde süre doluyor

MTV ödemelerinde süre doluyor

Motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesinin süresi doluyor. Gecikme faizi ödemek istemeyen mükelleflerin işlemlerini 31 Ocak'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Abone ol

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.

2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.

YILDA İKİ KERE ÖDENİYOR

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor.

MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

MTV NE KADAR ARTTI?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı.

2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

MTV
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Garanti BBVA'dan 2024'te dudak uçuklatan kar
Garanti BBVA'dan 2024'te dudak uçuklatan kar
Kartalkaya faciasında yeni detay! Çalışanlar otel sahibini böyle yalanladı
Kartalkaya faciasında yeni detay! Çalışanlar otel sahibini böyle yalanladı
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 6 bin 100 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 6 bin 100 lira oldu
6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası
6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik