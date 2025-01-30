Şara, Devlet Başkanı olur olmaz 6 karara imza attı

Çarşamba akşamı Şam'da düzenlenen “Suriye Devriminin Zaferini İlan Konferansı” sırasında yapılan ve Askeri Operasyonlar Dairesi'ne üye silahlı grupların liderlerinin katıldığı duyuruda birçok önemli karar yer aldı. Kararlar arasında parlamentonun feshedilmesi ve geçiş dönemi için geçici bir yasama konseyi oluşturmak üzere Şara'nın görevlendirilmesi yer alıyor.

Abone ol

Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin üzerinden iki aydan az bir süre geçtikten sonra Suriye Askeri Operasyonlar İdaresi Ahmed Şara'nın ülkenin geçici devlet başkanı olarak atandığını duyurdu.

Çarşamba akşamı Şam'da düzenlenen “Suriye Devriminin Zaferini İlan Konferansı” sırasında yapılan ve Askeri Operasyonlar Dairesi'ne üye silahlı grupların liderlerinin katıldığı duyuruda birçok önemli karar yer aldı.

Bunlar arasında parlamentonun feshedilmesi ve geçiş dönemi için geçici bir yasama konseyi oluşturmak üzere Şara'nın görevlendirilmesi yer alıyor.Ayrıca, yeni düzenlemeyle eski rejime bağlı tüm güvenlik aygıtlarının, çeşitli adları ve kollarıyla ve oluşturduğu tüm milislerle birlikte feshedilmesi öngörülmekte.

BAAS PARTİSİ'NİN DAĞITILMASI

Kararnameler, 60 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten Arap Sosyalist Baas Partisi ile Ulusal İlerici Cephe partilerinin ve bunlara bağlı örgüt, kurum ve komitelerin feshedilmesini, herhangi bir ad altında yeniden kurulmalarının yasaklanmasını ve mal varlıklarının devlete iade edilmesini içeriyor.

Düzenlemede ayrıca “tüm askeri grupların, siyasi ve sivil devrimci organların feshedilmesi” ve devlet kurumlarına entegre edilmeleri de yer alıyor.

Konferansta ayrıca 8 Aralık ulusal bir gün olarak anıldı.

8 Aralık 2024’te, Şara'ya bağlı Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki silahlı gruplar, 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejimini devirdi, Esad ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı.