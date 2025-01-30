Citroen'in yenilenen C4 ve C4 X modelleri Türkiye'de satışa çıkacak! Tarih belli oldu

Citroen'in 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yenilenen modelleri C4 ve C4 X, şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen'in kompakt sınıftaki yenilenen modelleri C4 ve C4 X, Türkiye'de 115 kW gücündeki tamamen elektrikli e-C4 ve e-C4 X seçeneklerinin yanı sıra C4'te yeni 136 HP gücündeki 48V hibrit motorlu versiyon ile de sunulacak. Ayrıca, her iki modelde 1.2 PureTech 130 HP EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli versiyon seçenekleri arasında yer almaya devam edecek.

​​​​​​​Citroen C4 ve C4 X, modern ve aerodinamik tasarım öğeleriyle güncellenirken, markanın yeni logosu ve yeniden tasarlanan ön ızgara ile daha güçlü bir karaktere kavuştu. İnce LED ön farlar, özgün ışık imzasıyla modellerin tanınırlığını artırırken, aerodinamik verimliliği de destekliyor.

Araç içi konforu artırmak için yeniden tasarlanan Citroen Advanced Comfort Koltuklar, hafifçe sürücüye dönük 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli sunuluyor. Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemiyle birleşen bu yenilikler, daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yeni C4 ve C4 X serisi için "Manhattan Gri" ve "Mercury Gri" olmak üzere iki yeni renk eklendi. "Gece Mavisi", "İksir Kırmızı", "Opak Beyaz" ve "Perla Nera Siyah" renk seçenekleri de satışta olacak.

Geliştirilmiş güvenli sürüş özellikleri

Yol güvenliğini artırmak üzere sensörler ve kameralar gibi teknolojileri kullanan yeni C4 ve C4 X, aktif güvenlik freni, çarpışma riski uyarısı, otoyol sürüş desteği, dur & kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi dahil Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi'ne (ADAS) sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Ayrıca, yeni C4 ve C4 X, kör nokta izleme, şeritten çıkma uyarısı, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, otomatik uzun far, genişletilmiş hız tabelası tanımlama ve hız önerme gibi işlevler de sunuyor.

Bunlara ek olarak, renkli Head-up display ekran, arka tepe görüş özelliği ile geri görüş kamerası ve Vizyon 360 gibi konfora katkı sağlayan görüş özellikleri yeni modellerde yer alıyor.

C4'te verimliliği üst seviyelere taşıyan Hybrid 136 güç seviyesi bulunuyor. Bu teknoloji, yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 20 düşüşle çok daha verimli bir sürüş sunuyor. Özellikle kentsel kullanım açısından önemli avantajlar sağlayan C4, sürüşün yaklaşık yüzde 50'sini tamamen elektrikli modda gerçekleştirerek karbon ayak izini ve yürütme maliyetlerini azaltıyor.

Ürün gamını, 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli e-C4 ve e-C4 X tamamlayacak. Bu versiyonlar 420 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni e-C4 ve e-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 kilometre yol gidebiliyor ve yüzde 80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yeterli oluyor.