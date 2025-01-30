AKOM: İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava hakim olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Ocak tarihli haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda İstanbul’da hafta boyunca güneşli havanın etkili olacağı belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı 29 Ocak 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde sisli bir havayla başlayan gün, öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla devam edecek.

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış görülmeyecek. 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günlerinde en düşük sıcaklıklar 9-10 derece arasında, en yüksek sıcaklıklar ise 14 derece civarında olacak. 1-2 Şubat tarihlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği belirtiliyor.

AKOM, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağış ihtimalinin artacağı konusunda uyarı yaptı. Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte soğuk havanın kente giriş yapması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren 2-4 derece civarında düşüş yaşanacağı, gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.