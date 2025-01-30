BIST 10.118
DOLAR 35,78
EURO 37,31
ALTIN 3.192,18
HABER /  GÜNCEL

AKOM: İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava hakim olacak

AKOM: İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava hakim olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Ocak tarihli haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Raporda İstanbul’da hafta boyunca güneşli havanın etkili olacağı belirtildi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yayımladığı 29 Ocak 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta boyunca güneşli hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde sisli bir havayla başlayan gün, öğle saatlerinde 15 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla devam edecek.

AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da hafta boyunca yağış görülmeyecek. 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günlerinde en düşük sıcaklıklar 9-10 derece arasında, en yüksek sıcaklıklar ise 14 derece civarında olacak. 1-2 Şubat tarihlerinde de sıcaklıkların benzer seviyelerde seyredeceği belirtiliyor.

AKOM, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağış ihtimalinin artacağı konusunda uyarı yaptı. Lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte soğuk havanın kente giriş yapması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren 2-4 derece civarında düşüş yaşanacağı, gece saatlerinde ise bazı bölgelerde hafif kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika vurularak öldürüldü
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika vurularak öldürüldü
TCMB'den ödeme ve para kuruluşları için yeni düzenleme
TCMB'den ödeme ve para kuruluşları için yeni düzenleme
Şara, Devlet Başkanı olur olmaz 6 karara imza attı
Şara, Devlet Başkanı olur olmaz 6 karara imza attı
Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Bakan Uraloğlu: Yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz
Bakan Uraloğlu: Yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz
MTV ödemelerinde süre doluyor
MTV ödemelerinde süre doluyor
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor