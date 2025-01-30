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Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yerine gelen isim resmen belli oldu

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in yerine gelen isim resmen belli oldu

Alman devi Borussia Dortmund'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Nuri Şahin'in yerine gelen isim resmen açıklandı.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak." denildi.

Almanya ekibi, yaklaşık 7 ay teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak'ta yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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